В Барнауле малаховское кольцо встало в серьезной пробке

В Барнауле днем 4 мая образовалась серьезная пробка на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова. Автомобилисты в группе "Барнаул 22" сообщают, что движение на малаховском кольце практически полностью парализовано.

Очевидцы пишут, что за кольцом в сторону Павловского тракта ведут ремонтные работы. Водителей просят заранее искать пути объезда. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" скорость автомобилей на малаховском кольце не превышает 3 км\ч. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.