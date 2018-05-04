В Барнауле малаховское кольцо встало в серьезной пробке

В Барнауле днем 4 мая образовалась серьезная пробка на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова. Автомобилисты в группе "Барнаул 22" сообщают, что движение на малаховском кольце практически полностью парализовано.
Очевидцы пишут, что за кольцом в сторону Павловского тракта ведут ремонтные работы. Водителей просят заранее искать пути объезда.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки" скорость автомобилей на малаховском кольце не превышает 3 км\ч.
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