В Барнауле 51 маршрут отдадут новому перевозчику

Администрация Барнаула собирается передать 51 маршрут потенциальному новому перевозчику, сообщается на сайте мэрии.

Полноценного конкурса не будет, но некоторые условия все же нужно будет соблюсти. Например, новый перевозчик должен обеспечить маршрут 16-ю машинами вместительностью от 18 до 32 мест. Рейсы должны быть ежедневными. Кроме того, автопарк и заявителя ждет осмотр.

Ранее бывшего перевозчика лишили этого маршрута через суд. Еще в 2023 году соответствующий иск подал "транспортный" комитет мэрии. Причиной для обращения в суд стала недостаточная регулярность маршрута с июня по август 2023 года. Она и стала основным доводом истца в суде.

Помимо этого, иск был подан и на «Командирское». Их тоже могут лишить порядка трех маршрутов, включая один из самых популярных в городе – №27 и один из самых продолжительных – №18.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили отменить транспортный налог.

Самое важное - в нашем Telegram-канале