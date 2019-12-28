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Автоновости

В Барнауле маршрутка потеряла в пути колеса

В Барнауле на остановке ДСУ-4 у маршрутки № 75 отлетели колеса, сообщает подписчик группы Barnaul 22.

75 маршрут потерял колеса
75 маршрут потерял колеса
Barnaul 22

Пользователь также отметил, что на месте аварии образуется пробка.

По данным «Яндекс.Пробки», весь день 28 декабря в Барнауле складывается сложная дорожная ситуация, дороги парализуют 8−9-балльные пробки.

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