В Барнауле маршрутка потеряла в пути колеса

Пользователь также отметил, что на месте аварии образуется пробка.
По данным «Яндекс.Пробки», весь день 28 декабря в Барнауле складывается сложная дорожная ситуация, дороги парализуют 8−9-балльные пробки.
В Барнауле на остановке ДСУ-4 у маршрутки № 75 отлетели колеса, сообщает подписчик группы Barnaul 22.
Пользователь также отметил, что на месте аварии образуется пробка.
По данным «Яндекс.Пробки», весь день 28 декабря в Барнауле складывается сложная дорожная ситуация, дороги парализуют 8−9-балльные пробки.
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