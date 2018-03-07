Автоновости

Очевидцы: в Барнауле маршрутка влетела в линию электропередач и задымилась

Вчера, 17:35.
Автоновости

В Барнауле 7 февраля из-за непогоды маршрутка врезалась в линию электропередач, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

ДТП произошло в селе Власиха. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением из-за гололеда. Маршрутка врезалась в опору электропередач.

После удара машина задымилась. О пострадавших не сообщается. На месте ДТП работают специалисты.

Напомним, что накануне в крае был объявлен штормовой прогноз. Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок.

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