В Барнауле 7 февраля из-за непогоды маршрутка врезалась в линию электропередач, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Очевидцы: в Барнауле маршрутка влетела в линию электропередач и задымилась. Фото : Дмитрий Горлов в vk.com/barneos22.
Очевидцы: в Барнауле маршрутка влетела в линию электропередач и задымилась. Фото : Дмитрий Горлов в vk.com/barneos22.
ДТП произошло в селе Власиха. По словам очевидцев, водитель не справился с управлением из-за гололеда. Маршрутка врезалась в опору электропередач.
После удара машина задымилась. О пострадавших не сообщается. На месте ДТП работают специалисты.
Напомним, что накануне в крае был объявлен штормовой прогноз. Водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок.
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