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Автоновости

В Барнауле машина протаранила кафе

Автомобиль въехал в кафе «Дымок» на ул. Малахова, рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Водитель рассказал свидетелям, что его подрезали и он уходил от столкновения.

Легковушка протаранила кафе.
Легковушка протаранила кафе.
"Инцидент Барнаул"

В результате аварии в здании разбилось стекло. О пострадавших не сообщается.

ДТП спровоцировало барнаульцев на массу шуток в духе «ты не ты, когда голоден».

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