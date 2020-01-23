В Барнауле машина протаранила кафе

В результате аварии в здании разбилось стекло. О пострадавших не сообщается.
ДТП спровоцировало барнаульцев на массу шуток в духе «ты не ты, когда голоден».
Автомобиль въехал в кафе «Дымок» на ул. Малахова, рассказали очевидцы в группе «Инцидент Барнаул». Водитель рассказал свидетелям, что его подрезали и он уходил от столкновения.
В результате аварии в здании разбилось стекло. О пострадавших не сообщается.
ДТП спровоцировало барнаульцев на массу шуток в духе «ты не ты, когда голоден».
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