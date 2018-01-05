В Барнауле Mercedes-Benz выбросило на трамвайные пути.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Малахова в районе кардиоцентра. Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением из-за гололеда.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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