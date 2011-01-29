В Барнауле метель ломает трамваи

Снегопады и метель стали причиной увеличения числа поломок трамвайных вагонов, сообщает ГТРК «Алтай». Из-за этого барнаульцам приходится существенно дольше стоять на остановках, а «Горэлектротрансу» — чинить подвижной состав в авральном режиме.

Главный инженер «Горэлектротранса» Александр Возный рассказал, что причина в вихревом потоке, которым в метель забивается нижняя часть вагона под тележками.

«Набивается, утрамбовывается снег, в дальнейшем происходит естественное подтаивание снега, капельки воды просачиваются в электрооборудование, приводят к короткому замыканию», — сказал он.

Предприятие работает в авральном режиме с конца декабря 2019 года. Вместо 136 вагонов по норме, по городу курсирует всего 101.

В час пик интервал составляет 6−8 минут, но на некоторых маршрутах он почти удвоился, добавили в «Горэлектротрансе». Причиной, почему горожанам приходится ждать по часу, называют неочищенные рельсы, буксующие на переездах машины и аварии на путях.