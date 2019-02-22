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Автоновости

В Барнауле молодой водитель перевернулся на Subaru

21 февраля в 19:20 на улице Мамонтова во Власихе перевернулся автомобиль Subaru Legacy. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Барнаул22».

В поселке Власиха перевернулся японский универсал.
В поселке Власиха перевернулся японский универсал.
Илья Фисенко в vk.com/barneos22

Как уточнили в ГИБДД, за рулем универсала находился 27-летний мужчина. Он не справился с управлением. В ДТП никто не пострадал.

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