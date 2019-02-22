В Барнауле молодой водитель перевернулся на Subaru

21 февраля в 19:20 на улице Мамонтова во Власихе перевернулся автомобиль Subaru Legacy. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Барнаул22».

Как уточнили в ГИБДД, за рулем универсала находился 27-летний мужчина. Он не справился с управлением. В ДТП никто не пострадал.