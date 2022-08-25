В Барнауле на День города перекроют несколько дорог

Салют на День города в Барнауле.

Перекрывать дороги начнут с 26 августа.

С 19:00 до 22:00 закроют проезд в селе Власиха от ул. Первомайская до здания № 50а.

В День знаний 1 сентября с 18:00 до 21:00 ограничат движение по ул. Новосибирская (от проезда от ул. Новосибирская до дома № 16).

С 1 по 4 сентября закроют пр. Социалистический от ул. Молодежной до ул. Димитрова.

В День города 3 сентября приостановят движение:

с 08:00 до 23:00 — на ул. Мерзликина от пр. Социалистический до пер. Геблера;

с 10:00 до 22:30 — проезд к площадям в районе Дворца культуры «Южный» ( ул. Чайковского , 21) и перед зданием по ул. Германа Титова , 9 ( от ул. Западная 5-й до ул. 80 Гвардейской Дивизии).

ул. Чайковского 21) и перед зданием по ул. Германа Титова 9 от ул. Западная 5-й до ул. 80 Гвардейской Дивизии). с 13:00 до 23:00 — по ул. Георгия Исакова ( от четной стороны ул. Островского до нечетной стороны ул. Островского).

Общественный транспорт

Движение автобусов по маршруту № 6 будет организовано по следующей схеме:

при движении в сторону ул. Малахова: ул. Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Юрина — нечетная сторона ул. Островского — ул. Антона Петрова.

в обратном направлении: ул. Антона Петрова — нечетная сторона ул. Островского — ул. Юрина — четная сторона ул. Островского -ул. Георгия Исакова.

По маршрутам № 24, 29: