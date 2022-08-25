В Барнауле на День города перекроют несколько дорог

Перекрывать дороги начнут с 26 августа.
С 19:00 до 22:00 закроют проезд в селе Власиха от ул. Первомайская до здания № 50а.
В День знаний 1 сентября с 18:00 до 21:00 ограничат движение по ул. Новосибирская (от проезда от ул. Новосибирская до дома № 16).
С 1 по 4 сентября закроют пр. Социалистический от ул. Молодежной до ул. Димитрова.
В День города 3 сентября приостановят движение:
- с 08:00 до 23:00 — на ул. Мерзликина от пр. Социалистический до пер. Геблера;
- с 10:00 до 22:30 — проезд к площадям в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) и перед зданием по ул. Германа Титова, 9 (от ул. Западная 5-й до ул. 80 Гвардейской Дивизии).
- с 13:00 до 23:00 — по ул. Георгия Исакова (от четной стороны ул. Островского до нечетной стороны ул. Островского).
Общественный транспорт
Движение автобусов по маршруту № 6 будет организовано по следующей схеме:
- при движении в сторону ул. Малахова: ул. Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Юрина — нечетная сторона ул. Островского — ул. Антона Петрова.
- в обратном направлении: ул. Антона Петрова — нечетная сторона ул. Островского — ул. Юрина — четная сторона ул. Островского -ул. Георгия Исакова.
По маршрутам № 24, 29:
- при движении в сторону ул. Малахова: ул. Георгия Исакова — четная сторона ул. Островского — ул. Юрина — нечетная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршрутам.
- в обратном направлении ул. Георгия Исакова — нечетная сторона ул. Островского — ул. Юрина — четная сторона ул. Островского — ул. Георгия Исакова, далее по маршрутам.