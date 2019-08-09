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Автоновости

В Барнауле на 10 дней перекроют участок проспекта Ленина

9 августа проезд в районе проспекта Ленина будет ограничен из-за ремонта трамвайных путей, сообщают в мэрии.

Ремонтные работы, перекрытие дорог, сигнальная лента.
Ремонтные работы, перекрытие дорог, сигнальная лента.
altapress.ru

Ремонтные работы будут проводиться с 22:00 9 августа да 00:00 19 августа в районе улицы Аносова на пересечении с пр. Ленина.

Движение общественного транспорта не изменится.

Где еще перекрыты дороги в Барнауле?

С 4 августа на ул. Ползунова — на участке между пр. Ленина и Социалистическим — началось строительство ливневки. Участок дороги перекрыт до 30 ноября.

По 18 августа закрыто движение для всех видов транспорта из-за реконструкции канализационного коллектора в районе пересечения пр. Комсомольского с ул. Чкалова.

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