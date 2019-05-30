В Барнауле на улице Попова на два дня закроют движение трамваев

Для реконструкции тепловой сети на улице Попова в районе строений № 99а, 99в на выходные перекроют движение трамваем, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Движение трамваев по ул. Попова от ул. А. Петрова до ул. Власихинской остановят с 19:00 31 мая до 5:00 3 июня.

По данным МУП «Горэлектротранс», движение трамваев в этот период будет организовано следующим образом:

7 маршрут — Депо № 3 — ул. Малахова — ул. А. Петрова , далее по маршруту на Кордон. Обратно — тем же маршрутом.

далее по маршруту на Кордон. Обратно — тем же маршрутом. 10 маршрут — ст. Пизвавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — Поток — ул. С. Западная — ул. А. Петрова — ул. Малахова — ул. Власихинская — ст. Пивзавод.

Трамвайный маршрут № 2 будет закрыт.

Работы проведет компания «КРСК».