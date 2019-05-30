В Барнауле на улице Попова на два дня закроют движение трамваев

Движение трамваев по ул. Попова от ул. А. Петрова до ул. Власихинской остановят с 19:00 31 мая до 5:00 3 июня.
По данным МУП «Горэлектротранс», движение трамваев в этот период будет организовано следующим образом:
- 7 маршрут — Депо № 3 — ул. Малахова — ул. А. Петрова, далее по маршруту на Кордон. Обратно — тем же маршрутом.
- 10 маршрут — ст. Пизвавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — Поток — ул. С. Западная — ул. А. Петрова — ул. Малахова — ул. Власихинская — ст. Пивзавод.
- Трамвайный маршрут № 2 будет закрыт.
Работы проведет компания «КРСК».