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Автоновости

В Барнауле на улице Попова на два дня закроют движение трамваев

Для реконструкции тепловой сети на улице Попова в районе строений № 99а, 99в на выходные перекроют движение трамваем, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Ремонт дорог. Трамвай.
Ремонт дорог. Трамвай.
Анна Зайкова

Движение трамваев по ул. Попова от ул. А. Петрова до ул. Власихинской остановят с 19:00 31 мая до 5:00 3 июня.

По данным МУП «Горэлектротранс», движение трамваев в этот период будет организовано следующим образом:

  • 7 маршрут — Депо № 3 — ул. Малахова — ул. А. Петрова, далее по маршруту на Кордон. Обратно — тем же маршрутом.
  • 10 маршрут — ст. Пизвавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — Поток — ул. С. Западная — ул. А. Петрова — ул. Малахова — ул. Власихинская — ст. Пивзавод.
  • Трамвайный маршрут № 2 будет закрыт.

Работы проведет компания «КРСК».

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