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Автоновости

В Барнауле на две недели перекроют участок проспекта и изменят движение автобусов

В Барнауле с 4 по 18 августа закроют движение для всех видов транспорта в районе пересечения проспекта Комсомольского с улицей Чкалова. Об этом сообщает официальный сайт города.

Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
Дорожный ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Движение закроют из-за реконструкции канализационного коллектора.

На период работ изменится схема движения автобусов № 78. Объезд организуют по схеме:

  • проспект Ленина — ул. Димитрова — проспект Комсомольский, далее по маршруту, а в обратном направлении: проспект Комсомольский — ул. Димитрова — проспект Ленина, далее — по маршруту.

Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке и выбирать заранее маршруты объезда.

Напоминаем, с 21 июля по 4 августа из-за реконструкции канализации в Барнауле изменили маршрут автобуса № 41.

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