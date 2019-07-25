В Барнауле на две недели перекроют участок проспекта и изменят движение автобусов

Движение закроют из-за реконструкции канализационного коллектора.
На период работ изменится схема движения автобусов № 78. Объезд организуют по схеме:
- проспект Ленина — ул. Димитрова — проспект Комсомольский, далее по маршруту, а в обратном направлении: проспект Комсомольский — ул. Димитрова — проспект Ленина, далее — по маршруту.
Автомобилистов просят быть внимательными на указанном участке и выбирать заранее маршруты объезда.
Напоминаем, с 21 июля по 4 августа из-за реконструкции канализации в Барнауле изменили маршрут автобуса № 41.