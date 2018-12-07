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Автоновости
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В Барнауле на извилистой дороге лоб в лоб столкнулись две иномарки

Вечером 6 декабря на Южном тракте (дорога к поселку Южному от Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор) столкнулись KIA Soul и Chevrolet Lanos, сообщают подписчики барнаульских пабликов.

Авария на Южном тракте.
Авария на Южном тракте.
vk.com/barneos22

Машины двигались навстречу друг другу. Авария произошла на изгибе тракта. Как сообщают очевидцы, в ДТП пострадали два человека — их увезли на скорой помощи.

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