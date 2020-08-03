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Автоновости

В Барнауле на месяц закрыли проезд по улице в центре города

С 3 августа в Барнауле перекрыли для проезда участок улицы Пролетарской. Там начнется ремонт сетей.

Дорожные работы, знак.
Дорожные работы, знак.
altapress.ru

Движение автотранспорта по всей ширине проезжей части улицы приостановят с 3 по 31 августа.

Коммунальщики будут строить водопровод на участке от дома № 231 до дома № 233.

Водителей просят проявить внимательность и заранее выбирать маршруты объезда.

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