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В Барнауле на нескольких участках запретят парковаться из-за строительства моста — в том числе в центре города

10 мая в связи со строительством разворотного кольца у ТЦ «Пионер» в Барнауле будет ограничено движение по путепроводному мосту.

Парковка
Парковка
СС0

Для бесперебойной работы автобусных маршрутов на некоторых участках проспекта Ленина выделят дополнительные полосы — за счет запрета парковки.

После ограничения движения по всему путепроводу в обоих направлениях будут организованы выделенные полосы на участках проспекта Калинина, от улицы Пионеров до проспекта Ленина (по нечетной стороне); проспект Калинина, от улицы Аносова до улицы Кулагина (по нечетной стороне); улица Аносова, от проспекта Ленина до проспекта Калинина (по нечетной стороне); проспекте Строителей, от проспекта Красноармейского до Павловского тракта; проспекте Строителей, от улицы Ядринцева до проспекта Красноармейского, пишет «Вечерний Барнаул».

Где будут выделены дополнительные полосы

  • от улицы Партизанской до площади Октября (по четной стороне)
  • на проспекте Калинина (от проспекта Ленина до улицы Цеховой (по четной стороне).
  • ул.Аносова от здания № 49 по ул. Ярных до пр-кта Калинина (по нечетной стороне)
  • пр-кт Калинина от ул. Пионеров до пл. Октября (по нечетной стороне).

Кроме того, при закрытии путепроводов специалистами будут анализироваться участки улиц, где припаркованные транспортные средства на проезжей части снижают пропускную способность автомобильных дорог с целью запрета стоянки на таких участках.

Комитет по дорожному хозяйству просит водителей соблюдать дорожные знаки и напоминают, что движение автомобилей личного транспорта по выделенным полосам общественного транспорта запрещено.

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