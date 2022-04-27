10 мая в связи со строительством разворотного кольца у ТЦ «Пионер» в Барнауле будет ограничено движение по путепроводному мосту.

Для бесперебойной работы автобусных маршрутов на некоторых участках проспекта Ленина выделят дополнительные полосы — за счет запрета парковки.

После ограничения движения по всему путепроводу в обоих направлениях будут организованы выделенные полосы на участках проспекта Калинина, от улицы Пионеров до проспекта Ленина (по нечетной стороне); проспект Калинина, от улицы Аносова до улицы Кулагина (по нечетной стороне); улица Аносова, от проспекта Ленина до проспекта Калинина (по нечетной стороне); проспекте Строителей, от проспекта Красноармейского до Павловского тракта; проспекте Строителей, от улицы Ядринцева до проспекта Красноармейского, пишет «Вечерний Барнаул».

Где будут выделены дополнительные полосы

от улицы Партизанской до площади Октября ( по четной стороне)

по четной стороне) на проспекте Калинина ( от проспекта Ленина до улицы Цеховой ( по четной стороне).

от проспекта Ленина до улицы Цеховой по четной стороне). ул.Аносова от здания № 49 по ул. Ярных до пр-кта Калинина ( по нечетной стороне)

по нечетной стороне) пр-кт Калинина от ул. Пионеров до пл. Октября ( по нечетной стороне).

Кроме того, при закрытии путепроводов специалистами будут анализироваться участки улиц, где припаркованные транспортные средства на проезжей части снижают пропускную способность автомобильных дорог с целью запрета стоянки на таких участках.

Комитет по дорожному хозяйству просит водителей соблюдать дорожные знаки и напоминают, что движение автомобилей личного транспорта по выделенным полосам общественного транспорта запрещено.