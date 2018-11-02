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В Барнауле на несколько часов отключили светофоры в районе Телецентра

В Барнауле на Змеиногорском тракте в районе остановки «Телецентр» отключили светофоры, пишет официальный сайт города.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры не будут работать из-за проведения плановых ремонтных работ. Их отключили до 15 часов.

При проезде данного участка водителям следует быть особенно внимательными.

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