В Барнауле на Павловском тракте из-за ДТП образовалась серьезная пробка

ДТП произошло на Павловском тракте перед улицей Георгиева. Барнаульцы пишут, что столкнулись грузовик Foton и Toyota Camry. О пострадавших не сообщается.
На месте аварии образовалась пробка. Движение затруднено от улицы Малахова в сторону Попова.
В Барнауле вечером 15 января столкнулись две иномарки. На месте аварии образовалась пробка, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».
ДТП произошло на Павловском тракте перед улицей Георгиева. Барнаульцы пишут, что столкнулись грузовик Foton и Toyota Camry. О пострадавших не сообщается.
На месте аварии образовалась пробка. Движение затруднено от улицы Малахова в сторону Попова.
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