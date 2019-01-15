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Автоновости
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В Барнауле на Павловском тракте из-за ДТП образовалась серьезная пробка

В Барнауле вечером 15 января столкнулись две иномарки. На месте аварии образовалась пробка, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

ДТП на Павловском тракте 15 января.
ДТП на Павловском тракте 15 января.
Станислав Алферов в vk.com/barneos22

ДТП произошло на Павловском тракте перед улицей Георгиева. Барнаульцы пишут, что столкнулись грузовик Foton и Toyota Camry. О пострадавших не сообщается.

На месте аварии образовалась пробка. Движение затруднено от улицы Малахова в сторону Попова.

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