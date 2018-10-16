В Барнауле на переезде врезались два автобуса, из-за этого встали трамваи

Так как столкновение произошло на путях, встало движение трамваем в обоих направлениях. Информации о пострадавших нет.
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16 октября в Барнауле на перекресте проспекта Ленина и улицы Северо-Западной столкнулись два пассажирских автобуса, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».
Так как столкновение произошло на путях, встало движение трамваем в обоих направлениях. Информации о пострадавших нет.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter