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В Барнауле на переезде врезались два автобуса, из-за этого встали трамваи

16 октября в Барнауле на перекресте проспекта Ленина и улицы Северо-Западной столкнулись два пассажирских автобуса, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

Из-за столкновения двух автобусов на перекрестке проспекта Ленина с Северо-Западной встало движение трамваев. 16 октября 2018 года.
Из-за столкновения двух автобусов на перекрестке проспекта Ленина с Северо-Западной встало движение трамваев. 16 октября 2018 года.
vk.com/incident22

Так как столкновение произошло на путях, встало движение трамваем в обоих направлениях. Информации о пострадавших нет.

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