Поздно вечером 15 октября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анатолия произошло страшное ДТП, в котором погибло двое детей и 34-летняя женщина. Еще двое мужчин в тяжелейшем состоянии находятся в больнице. За рулем автомобиля BMW X6, который предположительно и стал причиной аварии, находился 33-летний барнаулец Александр Руденко. Altapress.ru собрал имеющуюся о нем информацию и поговорил со знакомыми вероятного виновника ДТП.

1. Подробности аварии с BMW X6

Судя по сводке полиции, около 23.00 Александр Руденко с большой скоростью ехал по проспекту Ленина. На пересечении с улицей Анатолия мужчина пронесся на красный свет светофора и врезался в автомобиль Renault Scenic, в котором находилось трое взрослых и двое детей. Известно, что 5 летняя девочка была дочкой водителя Сергея Федько.

Вечером 15 октября он подвозил своих друзей семейство Нагорневых. Евгений Нагорнев, генеральный директор завода «Редукционно-охладительные установки», после ДТП с сильнейшими травмами попал в больницу. Его жена Юлия и трехлетняя дочь скончались.

Когда на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, от медицинского освидетельствования Руденко отказался. В машине вместе с ним находилась его жена Наталья. У нее сотрясение головного мозга. Девушку не госпитализировали. Сам водитель BMW тоже сильно не пострадал.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

2. Что говорят друзья Александра Руденко

Подробности происшедшего знакомые Александра, с которыми удалось связаться altapress.ru, не знают. Мог ли тот действительно сесть за руль выпившим, не говорят.

При этом друзья Александра отмечают, что стритрейсером или заядлым гонщиком, как пишут в интернете, Руденко не был. Однако в ГУ МВД России по Алтайскому краю отмечают, что водитель BMW за этот год 8 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Для сравнения, Алексей Бикташев, ставший виновником другого громкого барнаульского ДТП с двумя погибшими в апреле 2017 года, с 2014 по 2017 годы привлекался за нарушение ПДД 34 раза.

Также друзья Александра Руденко утверждают, что мажором, как сейчас называют его на просторах интернета, тот не является.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

3. Где сейчас подозреваемый

На данный момент Александр Руденко находится в следственном изоляторе. Утром 16 октября его допросили. Мера пресечения молодому мужчине еще не вынесена.

4. Что известно об Александре Руденко

О водителе BMW известно не много. Он учился в Алтайском государственном техническом университете по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэропортов». Затем занимался бизнесом. В 2014—2015 годах был директором компании «Заправка», основном видом деятельности которой была торговля ГСМ.

Сейчас Александр Руденко значится соучредителем и руководителем двух предприятий: «АЭК» и «Алтайская энергетическая компания», занимающихся оптовой торговлей. Андрей Жданов, бизнес-партнер Руденко, комментировать произошедшее отказался, сказав лишь, что подробности ему не известны. «Мне не нравится тот негатив, который сейчас складывается вокруг нашей компании», — сообщил он.

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

5. Чем увлекается Александр Руденко

Александр Руденко в Барнауле известен еще и как футболист. В студенческие годы он играл за команду «Автоэнергосервис» и «Автодор». Затем создал команду «АЭК», где в сезонах 2013−2015 годах значился в качестве нападающего. В футбольных кругах Александр известен как «Рудик».