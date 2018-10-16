1. Подробности аварии с BMW X6
Судя по сводке полиции, около 23.00 Александр Руденко с большой скоростью ехал по проспекту Ленина. На пересечении с улицей Анатолия мужчина пронесся на красный свет светофора и врезался в автомобиль Renault Scenic, в котором находилось трое взрослых и двое детей. Известно, что 5 летняя девочка была дочкой водителя Сергея Федько.
Вечером 15 октября он подвозил своих друзей семейство Нагорневых. Евгений Нагорнев, генеральный директор завода «Редукционно-охладительные установки», после ДТП с сильнейшими травмами попал в больницу. Его жена Юлия и трехлетняя дочь скончались.
Когда на место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, от медицинского освидетельствования Руденко отказался. В машине вместе с ним находилась его жена Наталья. У нее сотрясение головного мозга. Девушку не госпитализировали. Сам водитель BMW тоже сильно не пострадал.
2. Что говорят друзья Александра Руденко
Подробности происшедшего знакомые Александра, с которыми удалось связаться altapress.ru, не знают. Мог ли тот действительно сесть за руль выпившим, не говорят.
При этом друзья Александра отмечают, что стритрейсером или заядлым гонщиком, как пишут в интернете, Руденко не был. Однако в ГУ МВД России по Алтайскому краю отмечают, что водитель BMW за этот год 8 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Для сравнения, Алексей Бикташев, ставший виновником другого громкого барнаульского ДТП с двумя погибшими в апреле 2017 года, с 2014 по 2017 годы привлекался за нарушение ПДД 34 раза.
Также друзья Александра Руденко утверждают, что мажором, как сейчас называют его на просторах интернета, тот не является.
3. Где сейчас подозреваемый
На данный момент Александр Руденко находится в следственном изоляторе. Утром 16 октября его допросили. Мера пресечения молодому мужчине еще не вынесена.
4. Что известно об Александре Руденко
О водителе BMW известно не много. Он учился в Алтайском государственном техническом университете по специальности «Строительство автомобильных дорог и аэропортов». Затем занимался бизнесом. В 2014—2015 годах был директором компании «Заправка», основном видом деятельности которой была торговля ГСМ.
Сейчас Александр Руденко значится соучредителем и руководителем двух предприятий: «АЭК» и «Алтайская энергетическая компания», занимающихся оптовой торговлей. Андрей Жданов, бизнес-партнер Руденко, комментировать произошедшее отказался, сказав лишь, что подробности ему не известны. «Мне не нравится тот негатив, который сейчас складывается вокруг нашей компании», — сообщил он.
5. Чем увлекается Александр Руденко
Александр Руденко в Барнауле известен еще и как футболист. В студенческие годы он играл за команду «Автоэнергосервис» и «Автодор». Затем создал команду «АЭК», где в сезонах 2013−2015 годах значился в качестве нападающего. В футбольных кругах Александр известен как «Рудик».