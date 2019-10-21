В Барнауле на пешеходном переходе сбили трех женщин. Возбуждено уголовное дело

21 октября полиция возбудила уголовное дело после ДТП с тремя пострадавшими в краевой столице. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе УМВД России по Барнаулу.

В Барнауле на перекрестке сбили сразу троих пешеходов

Напомним, ДТП произошло 20 октября в 18:55 на проспекте Комсомольском, 35. Водитель на KIA Sportage сбил трех женщин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП травмы получили две девушки 1996 и 1995 годов рождения, а также женщина, 1960 года рождения. Всех госпитализировали в горбольницу № 1.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч 1. ст. 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«В рамках дела назначен ряд необходимых исследований. Экспертиза показала, что водитель был трезв», — отметили в пресс-службе ведомства.