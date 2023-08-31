В Барнауле на пять дней закроют одну из улиц на ремонт

В Барнауле на пять дней закроют улицу Проезд 9 мая. Об этом предупреждает СГК .

Движение будет перекрыто в районе дома №6 по всей ширине улицы. Ограничения будут действовать с 31 августа по 4 сентября.

"Нам нужно заменить перекрытия тепловой камеры, находящиеся в аварийном состоянии. Провести работы, не ограничивая движения транспорта и не вскрывая дорожное полотно, невозможно", - сообщают в ведомстве.

В СГК приносят извинения за временные неудобства. В ведомстве просят водителей заранее выбирать пути объезда.

Ранее в Барнауле временно отключили два светофора на пересечении ул. Сухэ-Батора и Малахова, а также на перекрестке Ленточного бора с ул. Кутузова 31 августа.