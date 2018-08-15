В Барнауле на ремонт одной улицы потратят три миллиона рублей

«Автодорстрой» ремонтирует тротуары на улице Червонной и делает новую пешеходную дорожку, сообщает администрация Барнаула. На работы планируется потратить около трех миллионов рублей.

Общая площадь ремонта на улице Червонной в границах проспекта Ленина и улицы Бехтерева составит 4,4 тысяч кв. м, в том числе ремонт старого тротуара на площади 514,5 кв. м. Пешеходная дорожка займет 165 кв. м.

Ремонт объекта идет по федеральному проекта «Безопасные и качественные дороги». Поврежденный асфальт срезали и сейчас ремонтируют колодцы ливневой канализации с заменой плит перекрытия и решеток дождеприемников.

Также планируется ремонт парковки с установкой нового бортового камня и устройство «лежачего полицейского» напротив лицея № 3.

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.