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В Барнауле на три дня перекроют участок улицы Гоголя

17 мая в Барнауле в 20:00 перекроют участок улицы Гоголя от Красноармейского до Социалистического. Движение откроют вечером 20 мая, сообщает официальный сайт Барнаула.

Ремонт, перекрытие дороги.
Ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Участок улицы Гоголя перекрывают из-за работ по строительству наружной сети газоснабжения.

В этот время автобус № 40 будет ездить так: проспект Красноармейский — пл. Спартака — ул. Пушкина — проспект Социалистический — ул. Ползунова, далее по маршруту.

Кроме того, 17 мая с 23:00 до 6:00 из-за ремонта железнодорожного переезда перекроют проспект Космонавтов в районе здания № 30.

Из-за аналогичных работ в ночь с 24 на 25 мая будет перекрыт участок ул. Солнечная Поляна в районе строения по проспекту Космонавтов, 65Б.

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