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Автоновости

В Барнауле на видео попал момент наезда грузовика на мальчика и женщину

27 января в Барнауле на ул. Советской армии грузовик совершил наезд на двух пешеходов. Произошедшее зафиксировал видеорегистратор свидетеля аварии.

Грузовик наехал на пешеходов в Барнауле
Грузовик наехал на пешеходов в Барнауле
Barnaul 22

Видео опубликовал Barnaul 22. На нем видно, как женщина с ребенком лет 10 вышли из трамвая. Поскольку переход не оборудован, они перебежали по проезжей части. Грузовик не успел затормозить и налетел на пешеходов.

Женщину он задел лишь боком, она сразу встала и побежала к мальчику.

«Я была свидетелем аварии, мальчик с мамой выходили из трамвая. Грузовик сбил мальчика 10 лет. Он лежал под передними колёсами грузовика, зажат. Очевидцы помогли освободить ноги мальчику из-под колёс. Вызвали скорую. Надеюсь, мальчик жив», — сообщают очевидцы.

В комментариях к произошедшему написал мужчина, представившийся водителем трамвая. Он выразил недоумение, почему трамвайная остановка не оборудована должным образом.

«Каждодневно наблюдаю, как пассажиры, выходя из трамвая, перебегают дорогу в неположенном месте в оба направления! Обращаюсь к ответственным людям — для обеспечения безопасности движения просьба установить межпутевое ограждение, дабы исключить или минимизировать риск наезда на пешеходов, нарушающих правила перехода проезжей части!», — написал он.

На что ему ответили с официального аккаунта барнаульской мэрии, пояснив, что его просьба нецелесообразна.

«Остановочный пункт по ул. Совесткой Армии „ул.Матросова“ перенесен к зданию № 77 в связи со строительством многоквартирного дома. По завершению строительства остановочный пункт вернут на прежнее место. По данным комитета по дорожному хозяйству, устройство пешеходных ограждений в районе временного размещения остановочного пункта „ул.Матросова“ является нецелесообразным», — написали мужчине с административного аккаунта.

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