Осень — щедрая пора. И не только на урожай, но и на выгодные предложения. А у официального дилера Hyundai — автоцентра АНТ — как всегда есть, чем удивить и порадовать своих клиентов.

Идеальный вариант в это межсезонье — новые кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Creta. Комфортабельные, стильные, эргономичные и созданные для безопасной езды, эти автомобили прекрасно подходят для сибирских условий и станут отличным приобретением в преддверии грядущей зимы.

Поэтому осень-зима 2020−2021 — лучший момент, чтобы приобрести автомобиль в Автоцентре АНТ, воспользовавшись удобной и выгодной опцией — оформить покупку нового Hyundai без переплаты и без первоначального взноса*.

Кроссоверы Hyundai не подведут ни в ежедневном режиме городской езды, ни на трассе, ни в условиях поездок по пересеченной местности. Комфорт и безопасность — это то, для чего создавались Hyundai Tucson и Hyundai Creta, популярность которых неизменно растет.