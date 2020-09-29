Идеальный вариант в это межсезонье — новые кроссоверы Hyundai Tucson и Hyundai Creta. Комфортабельные, стильные, эргономичные и созданные для безопасной езды, эти автомобили прекрасно подходят для сибирских условий и станут отличным приобретением в преддверии грядущей зимы.
Поэтому осень-зима 2020−2021 — лучший момент, чтобы приобрести автомобиль в Автоцентре АНТ, воспользовавшись удобной и выгодной опцией — оформить покупку нового Hyundai без переплаты и без первоначального взноса*.
Кроссоверы Hyundai не подведут ни в ежедневном режиме городской езды, ни на трассе, ни в условиях поездок по пересеченной местности. Комфорт и безопасность — это то, для чего создавались Hyundai Tucson и Hyundai Creta, популярность которых неизменно растет.
Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Телефон: +7 (3852)29−00−20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
* «Карта «Халва»: Клиентам от 20 до 75 лет по паспорту РФ. Обслуживание — 0 руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) — 0% год. При его нарушении, по окончании — 10% годовых на задолженность с даты возникновения. Срок рассрочки от 1 до 18 мес. на покупки в сети партнёров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям, тарифным планам. Лимит в течение 10 лет до 350 000 руб., по решению Банка до 4 900 000 руб. на покупку новых транспортных средств Hyundai Solaris, Creta, Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, H-1 2019 и 2020 года выпуска и дополнительного оборудования в официальных дилерских центрах при подключении Тарифного плана «Специальная рассрочка» на срок 12 или 18 мес с уплатой комиссии согласно Тарифов Банка. При невыполнении условия ежемесячного совершения от 5 покупок по «Карта «Халва» на общую сумму от 10 000 руб. взимается единоразовая комиссия согласно тарифам Банка. Залоговое обеспечение — залог приобретаемого транспортного средства. При просрочке: неустойка на просроченную задолженность с 1 по 5 день — 0%, далее 19% годовых, штраф за выход на просрочку 590 руб. / 590 руб.+ 1% / 590 руб.+ 2% от задолженности за ½/3 мес. и далее соответственно. Предложение действует