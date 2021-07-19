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Автоновости

В Барнауле начали разработку более удобной сети автобусных маршрутов

Новую схему движения общественного транспорта начали разрабатывать в Барнауле, сообщили городские власти.

Автобус №53 в Барнауле.
Автобус №53 в Барнауле.
barnaul.org

Контракт заключили с компанией «Центр Экономики Инфраструктуры». Специалисты опросят барнаульцев о транспортном обслуживании и определят потребность горожан в автобусном сообщении, вместимости автобусов и интервалах движения.

Также эксперты проведут анализ состояние маршрутной сети, направлений и интенсивности автомобильных потоков.

«Скоро в транспорте установят специальное оборудование, чтобы обследовать пассажиропоток», — отметили в пресс-центре мэрии.

В результате должна получиться более удобная сеть автобусных маршрутов как для населения, так и для перевозчиков.

Готовую схему представят до конца февраля 2022 года, а переход на нее обсудят с экспертами и общественностью Барнаула.

Ранее городские власти подсчитали, сколько стоит перевезти одного пассажира электротранспортом.

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