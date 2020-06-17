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Автоновости

В Барнауле начали разработку проектов выделенных полос для общественного транспорта

Компания «Вектор» из Санкт-Петербурга разработает для Барнаула проект выделенных полос для общественного транспорта, сообщили в мэрии. Подрядчик обследует главные проспекты города.

Красноармейский проспект. Пробка.
Красноармейский проспект. Пробка.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Специалисты оценят возможности создания выделенных полос на участках пр. Строителей, Ленина, Павловского тракта и ул. Малахова.

Создание выделенных полос существенно повышает эффективность и привлекательность общественного транспорта для пассажиров, особенно в утренний и вечерний часы пик.

«Однако если маршрутные автобусы получают в этом случае преимущества, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается. Поэтому и было принято решение о проведении работ по разработке документации на устройство выделенных полос для движения общественного транспорта с учетом обоснованности их внедрения», — пояснили в дорожном комитете.

Разработку документации планируют завершить не позднее 28 июля, подчеркнули в администрации.

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