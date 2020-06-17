В Барнауле начали разработку проектов выделенных полос для общественного транспорта

Специалисты оценят возможности создания выделенных полос на участках пр. Строителей, Ленина, Павловского тракта и ул. Малахова.

Создание выделенных полос существенно повышает эффективность и привлекательность общественного транспорта для пассажиров, особенно в утренний и вечерний часы пик.

«Однако если маршрутные автобусы получают в этом случае преимущества, то пропускная способность дороги для индивидуального транспорта снижается. Поэтому и было принято решение о проведении работ по разработке документации на устройство выделенных полос для движения общественного транспорта с учетом обоснованности их внедрения», — пояснили в дорожном комитете.