Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 июня 23°C

В Барнауле наконец-то приступили к строительству шестиполосной дороги на улице Попова

На участке улицы Попова между улицами Власихинской и Трактовой началось строительство новой дороги по четной стороне. Прокладка трех новый полос для движения транспорта должна решить проблему пробок на этом участке. Это действительно историческое событие — разговоры о строительстве на данном участке велись с 90-х годов прошлого века.

Ремонт дороги. Реконструкция улицы Попова.
Ремонт дороги. Реконструкция улицы Попова.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Из федерального, краевого и городского бюджетов на эти цели выделили 600,5 млн рублей. Это один из самых больших проектов в Барнауле по протяженности и стоимости работ за последние несколько лет.

Аукцион на строительство выиграла компания ПСК «Индустрия». Работа поделена на два этапа. В этом году подрядчик построит ливневую канализацию протяженностью 2,8 км. На площадке под нее уже роют котлован и привезли песок для засыпки.

Реконструкция улицы Попова.
Реконструкция улицы Попова.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Реконструкция улицы Попова.
Реконструкция улицы Попова.
Анна Зайкова, altapress.ru.
Ремонт дороги. Пересечение ул. Попова и ул. Власихинской.
Ремонт дороги. Пересечение ул. Попова и ул. Власихинской.
Анна Зайкова, altapress.ru.

В следующем сезоне необходимо построить новый трехполосный участок шириной 10,5 метра (ширина каждой полосы — 3,5 метра) и протяженностью 3,2 км. Существующее полотно по нечетной стороне также полностью отремонтируют.

В проекте предусмотрена реконструкция трамвайных путей (ровнять с дорогой их не будут), установка светофоров на улицах Власихинская и Трактовая, пешеходного перехода в районе ЗВС. Кроме этого, в месте пересечения улиц Попова и Трактовой расширят сам перекресток, а на пересечении Власихинской и Попова сделают дополнительный съезд.

По контракту работы должны завершить до 1 октября 2020 года. Подрядчик обещает выполнить проект качественно и в срок.

Валерий Багдасарян.
Валерий Багдасарян.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Валерий Багдасарян,
директор компании ПСК «Индустрия»:

Существующий участок дороги, которую мы будем ремонтировать в следующем году, наша организация асфальтировала еще в 2009-м. Посчитайте, сколько лет прошло, посмотрите какой напряженный трафик здесь, но дорога держится.

«Алтайкоммунстрой» разработал проект строительства в 2007 году. Тогда сделали лишь небольшие корректировки. Проект прошел экспертизу быстро, за два месяца.

Напомним, что улицу Попова расширяют в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Всего по этому проекту на ремонт и строительство дорог в этом году вложат 1,4 млрд рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость