В Барнауле наконец-то приступили к строительству шестиполосной дороги на улице Попова

Из федерального, краевого и городского бюджетов на эти цели выделили 600,5 млн рублей. Это один из самых больших проектов в Барнауле по протяженности и стоимости работ за последние несколько лет.
Аукцион на строительство выиграла компания ПСК «Индустрия». Работа поделена на два этапа. В этом году подрядчик построит ливневую канализацию протяженностью 2,8 км. На площадке под нее уже роют котлован и привезли песок для засыпки.
В следующем сезоне необходимо построить новый трехполосный участок шириной 10,5 метра (ширина каждой полосы — 3,5 метра) и протяженностью 3,2 км. Существующее полотно по нечетной стороне также полностью отремонтируют.
В проекте предусмотрена реконструкция трамвайных путей (ровнять с дорогой их не будут), установка светофоров на улицах Власихинская и Трактовая, пешеходного перехода в районе ЗВС. Кроме этого, в месте пересечения улиц Попова и Трактовой расширят сам перекресток, а на пересечении Власихинской и Попова сделают дополнительный съезд.
По контракту работы должны завершить до 1 октября 2020 года. Подрядчик обещает выполнить проект качественно и в срок.
Валерий Багдасарян,
директор компании ПСК «Индустрия»:
Существующий участок дороги, которую мы будем ремонтировать в следующем году, наша организация асфальтировала еще в 2009-м. Посчитайте, сколько лет прошло, посмотрите какой напряженный трафик здесь, но дорога держится.
«Алтайкоммунстрой» разработал проект строительства в 2007 году. Тогда сделали лишь небольшие корректировки. Проект прошел экспертизу быстро, за два месяца.
Напомним, что улицу Попова расширяют в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Всего по этому проекту на ремонт и строительство дорог в этом году вложат 1,4 млрд рублей.