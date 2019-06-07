В Барнауле наконец-то приступили к строительству шестиполосной дороги на улице Попова

На участке улицы Попова между улицами Власихинской и Трактовой началось строительство новой дороги по четной стороне. Прокладка трех новый полос для движения транспорта должна решить проблему пробок на этом участке. Это действительно историческое событие — разговоры о строительстве на данном участке велись с 90-х годов прошлого века.

Из федерального, краевого и городского бюджетов на эти цели выделили 600,5 млн рублей. Это один из самых больших проектов в Барнауле по протяженности и стоимости работ за последние несколько лет.

Аукцион на строительство выиграла компания ПСК «Индустрия». Работа поделена на два этапа. В этом году подрядчик построит ливневую канализацию протяженностью 2,8 км. На площадке под нее уже роют котлован и привезли песок для засыпки.

Реконструкция улицы Попова. Анна Зайкова , altapress.ru. Реконструкция улицы Попова. Анна Зайкова , altapress.ru. Ремонт дороги. Пересечение ул. Попова и ул. Власихинской. Анна Зайкова , altapress.ru.

В следующем сезоне необходимо построить новый трехполосный участок шириной 10,5 метра (ширина каждой полосы — 3,5 метра) и протяженностью 3,2 км. Существующее полотно по нечетной стороне также полностью отремонтируют.

В проекте предусмотрена реконструкция трамвайных путей (ровнять с дорогой их не будут), установка светофоров на улицах Власихинская и Трактовая, пешеходного перехода в районе ЗВС. Кроме этого, в месте пересечения улиц Попова и Трактовой расширят сам перекресток, а на пересечении Власихинской и Попова сделают дополнительный съезд.

По контракту работы должны завершить до 1 октября 2020 года. Подрядчик обещает выполнить проект качественно и в срок.

Валерий Багдасарян. Анна Зайкова , altapress.ru.

Валерий Багдасарян,

директор компании ПСК «Индустрия»:

Существующий участок дороги, которую мы будем ремонтировать в следующем году, наша организация асфальтировала еще в 2009-м. Посчитайте, сколько лет прошло, посмотрите какой напряженный трафик здесь, но дорога держится.

«Алтайкоммунстрой» разработал проект строительства в 2007 году. Тогда сделали лишь небольшие корректировки. Проект прошел экспертизу быстро, за два месяца.

Напомним, что улицу Попова расширяют в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД). Всего по этому проекту на ремонт и строительство дорог в этом году вложат 1,4 млрд рублей.