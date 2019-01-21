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Автоновости
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В Барнауле не работают светофоры на двух перекрестках

В Барнауле 21 января из-за технической неисправности не работают светофоры на двух перекрестках, пишет официальный сайт города.

Светофор. Пешеходный переход.
Светофор. Пешеходный переход.
СС0

Светофоры не функционируют на пересечении проспекта Социалистического с улицей Никитина и на улице Попова в районе здания № 57. Специалисты работают на месте.

Кроме того, из-за проведения плановых ремонтных работ отключат светофоры на следующих участках:

  • пересечение проспекта Ленина с улицей Гоголя (с 13 до 16:30 часов),
  • пересечение проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна (с 13:30 до 16 часов).

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков, а также соблюдать требования дорожных знаков.

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