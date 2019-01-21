В Барнауле не работают светофоры на двух перекрестках

Светофоры не функционируют на пересечении проспекта Социалистического с улицей Никитина и на улице Попова в районе здания № 57. Специалисты работают на месте.
Кроме того, из-за проведения плановых ремонтных работ отключат светофоры на следующих участках:
- пересечение проспекта Ленина с улицей Гоголя (с 13 до 16:30 часов),
- пересечение проспекта Космонавтов с улицей Солнечная Поляна (с 13:30 до 16 часов).
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков, а также соблюдать требования дорожных знаков.