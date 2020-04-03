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Автоновости

В Барнауле непомнящий себя водитель на иномарке залетел в частный дом

Ночью 3 апреля в Барнауле водитель на Toyota Chaser влетел в частный дом. Все остались живы, но стена строения на 20 см вошла в комнату, рассказывает жительница дома в группе «Инцидент Барнаул».

Лихач на иномарке въехал в частный дом в Барнауле.
Лихач на иномарке въехал в частный дом в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

ДТП случилось на ул. Аванесова, 129. По словам девушки, удар пришелся в комнату, где спали четверо детей.

«Стеклопакет вдребезги, несущая стена на 20 сантиметров вошла в комнату. Водитель нес несусветную чушь о том, как это произошло,", — говорит она.

Лихач на иномарке въехал в частный дом в Барнауле.
Лихач на иномарке въехал в частный дом в Барнауле.
«Инцидент Барнаул»

В машине, со слов свидетельницы, было четыре человека. Двое пассажиров с заднего сиденья сказали, что водитель якобы пьяный, но тот это опровергал.

«Утверждал что трезвый, но забыл как его зовут и документов на авто у него нет», — добавила жительница дома.

Судя по фото, водитель ехал с большой скоростью. После удара передняя часть автомобиля серьезно пострадала.

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