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В Барнауле Nissan насмерть сбил женщину, также пострадала 8-летняя девочка

Вечером 31 июля в Барнауле на улице Титова произошел наезд на двух пешеходов: 62-летнюю женщину и 8-летнюю девочку. В результате аварии первая погибла на месте от полученных ран, а ребенка госпитализировали.

На улице Титова сбили насмерть пенсионерку. 31 июля 2018 года.
На улице Титова сбили насмерть пенсионерку. 31 июля 2018 года.
Анна Фелингер vk.com/barneos22

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла около 17:30 у дома № 42. За рулем автомобиля NIssan Sunny была 33-летняя женщина.

Пешеходы переходили проезжую часть возле перекрестка улиц Титова и Глушкова.

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