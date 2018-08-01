В Барнауле Nissan насмерть сбил женщину, также пострадала 8-летняя девочка

Как рассказали в ГИБДД, авария произошла около 17:30 у дома № 42. За рулем автомобиля NIssan Sunny была 33-летняя женщина.
Пешеходы переходили проезжую часть возле перекрестка улиц Титова и Глушкова.
Вечером 31 июля в Барнауле на улице Титова произошел наезд на двух пешеходов: 62-летнюю женщину и 8-летнюю девочку. В результате аварии первая погибла на месте от полученных ран, а ребенка госпитализировали.
Как рассказали в ГИБДД, авария произошла около 17:30 у дома № 42. За рулем автомобиля NIssan Sunny была 33-летняя женщина.
Пешеходы переходили проезжую часть возле перекрестка улиц Титова и Глушкова.
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