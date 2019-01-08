В Барнауле ночью насмерть сбили пешехода

Авария произошла на нерегулируемом переходе. По сообщениям очевидцев, от полученных травм пешеход скончался на месте.
На месте происшествия работали сотрудники полиции.
Напомним, 5 января в 18:45 в Барнауле возле дома по по адресу 40 лет Октября неустановленный автомобиль сбил пешехода. Женщина-водитель с места ДТП скрылась. Сейчас идут ее поиски. Сотрудники полиции разыскивают автомобиль-седан иностранного производства красного цвета. Руль у машины справа. За управлением была женщина на вид 35−40 лет.