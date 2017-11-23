В Барнауле образовалась пробка из-за грузовика, который сломался посреди дороги.

Свидетели аварии рассказали, что ДТП произошло на проспекте Космонавтов. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на участке от проспекта Космонавтов до улицы Попова шестибалльные пробки.

Ранее altapress.ru писал, что на дороге столкнулись мусоровоз и грузовик.

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