Автоновости

В Барнауле образовалась пробка из-за грузовика, который сломался посреди дороги

Сегодня, 17:39.
Автоновости

В Барнауле вечером 23 ноября на дороге сломался грузовик, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".

В Барнауле образовалась пробка из-за грузовика, который сломался посреди дороги.
В Барнауле образовалась пробка из-за грузовика, который сломался посреди дороги. Фото : Ренат Хайдаров в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что ДТП произошло на проспекте Космонавтов. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", на участке от проспекта Космонавтов до улицы Попова шестибалльные пробки.

Ранее altapress.ru писал, что на дороге столкнулись мусоровоз и грузовик.

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