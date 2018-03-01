В Барнауле образовалась пробка из-за жесткого столкновения нескольких автомобилей

ДТП 1 марта. Фото : Антон Логинов в vk.com/barneos22. ДТП 1 марта. Фото : Black Endurist в vk.com/barneos22. ДТП 1 марта. Фото : Black Endurist в vk.com/barneos22. ДТП 1 марта. Фото : Естай Калиев в vk.com/barneos22. ДТП 1 марта. Фото : Естай Калиев в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на шоссе Ленточный бор. Столкнулись три автомобиля: внедорожник Toyota Land Cruiser Prada и иномарки Mazda и Nissan.

На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара у Land Cruiser смяло капот. У Nissan поврежден бок, а у Mazda задняя часть "всмятку".

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru подтвердили факт ДТП. Пассажир одного из автомобилей получил телесные повреждения, ему понадобилась помощь медиков. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Очевидцы сообщают, что образовалась пробка. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

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