В Барнауле образовались многокилометровые пробки

Километровые пробки наблюдаются на Павловском тракте, Змеиногорском тракте, проспекте Ленина, улице Кутузова.

Серьезные заторы образовались на пересечении пр. Ленина и ул.Северо-Западной, ул. Матросова и ул. Юрина, ул. Попова и Павловского тракта, на пр. Строителей, пл. Октября.

Движение на Павловском тракте и участке улицы Попова не превышает 5 км/ч.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", ДТП в Барнауле произошли на ул. Георгиева (рядом с Павловским трактом), на пересечении ул Антона Петрова и ул. Северо-Западной.

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