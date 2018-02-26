В Барнауле образовались многокилометровые пробки

Утром, 26 февраля, в Барнауле наблюдаются 8-балльные пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", на некоторых дорожных участках произошли ДТП.
Километровые пробки наблюдаются на Павловском тракте, Змеиногорском тракте, проспекте Ленина, улице Кутузова.
Серьезные заторы образовались на пересечении пр. Ленина и ул.Северо-Западной, ул. Матросова и ул. Юрина, ул. Попова и Павловского тракта, на пр. Строителей, пл. Октября.
Движение на Павловском тракте и участке улицы Попова не превышает 5 км/ч.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", ДТП в Барнауле произошли на ул. Георгиева (рядом с Павловским трактом), на пересечении ул Антона Петрова и ул. Северо-Западной.
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