В Барнауле официальный дилер представит уникальный кроссовер от Lexus

Одними из первых в Алтайском крае вживую познакомиться с новинкой можно будет на территории дилерского центра Лексус — АЕМ по адресу: Павловский тракт, 164 с 10.00 до 17.00. В программе: фуршет, безалкогольный бар, активности и, конечно, тест-драйв абсолютно нового Lexus UX.

Зарегистрироваться на презентацию можно по телефону +7 (3852) 23-22-22 или на сайте lexus-aem.ru

Новый Lexus UX. Официальный дилер Lexus в Алтайском крае — «Лексус — АЕМ».

10 фактов об автомобиле: Lexus UX предназначен в первую очередь для энергичных городских жителей. Название модели можно расшифровать как Urban EXplorer — то есть «городской исследователь» В РФ новый Lexus UX доступен в двух версиях: UX 200 и UX 250h. Покупатель может выбрать кроссовер с бензиновым двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. или с гибридной силовой установкой мощностью 178 л.с. Оба варианта гарантируют превосходную динамику. Цены на кроссовер составляют от 2 316 000 до 3 736 000 рублей. Lexus UX — лидер по степени защиты водителя и пассажиров. Все версии нового кроссовера оснащаются 8 подушками безопасности. Гарантия на автомобиль — 3 года . Все это время обладатель Lexus UX будет бесплатно пользоваться сервисом «Помощь на дороге» . Новый Lexus UX предлагает уникальное сочетание компактных размеров , просторного салона , высокой посадки , а также управляемости и динамики. Обилие современных электронных систем делают UX одним из самых инновационных городских кроссоверов. Благодаря особому напылению металла на впускных седлах клапанов и абсолютно новому впускному каналу , высокому коэффициенту сжатия ( 13:1), системе впрыска топлива D4-S и других инженерных решений новый 2-литровый мотор для Lexus UX считается одним из самых эффективных двигателей в своем классе. Палитра цветов кузова нового компактного кроссовера Lexus UX насчитывает 13 цветов. Модель UX 250h отличается системой полного привода E-Four.

Более подробную информацию о новом компактном кроссовере Lexus UX, его характеристиках, версиях и комплектациях, а также действующих ценах можно получить в дилерском центре Лексус — АЕМ.

Новый Lexus UX. Официальный дилер Lexus в Алтайском крае — «Лексус — АЕМ». Новый Lexus UX. Официальный дилер Lexus в Алтайском крае — «Лексус — АЕМ». Новый Lexus UX. Официальный дилер Lexus в Алтайском крае — «Лексус — АЕМ». Новый Lexus UX. Официальный дилер Lexus в Алтайском крае — «Лексус — АЕМ». Новый Lexus UX. Официальный дилер Lexus в Алтайском крае — «Лексус — АЕМ». Новый Lexus UX. Официальный дилер Lexus в Алтайском крае — «Лексус — АЕМ».

Официальный дилер Lexus в Алтайском крае Лексус — АЕМ Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 164, тел. 23−22−22, Сайт: lexus-aem.ru Инстаграм: @lexusbarnaul Партнер мероприятия АО АльфаСтрахование.

Цены указаны за автомобили в цвете «черный неметаллик»

Программа действует для автомобилей Lexus UX в любых комплектациях в течение 36 (тридцати шести) месяцев, начиная со дня гарантийной регистрации на Автомобиль или до достижения Автомобилем пробега 30 000 (тридцать тысяч) километров, в зависимости от того, что наступит ранее. Программа представляет собой предоставление услуг по проведению регламентного технического обслуживания (каждые 12 (двенадцать) месяцев или 10 000 (десять тысяч) километров, в зависимости от того, что наступает ранее) Автомобиля и включает утверждённые заводом-изготовителем сервисные работы и замену необходимых запасных частей. Подробности уточняйте у официальных дилеров Лексус.

Срок действия программы «Помощь на дороге» для автомобилей Lexus UX в любых комплектациях составляет 3 года со дня приобретения нового автомобиля первым владельцем. Получить более подробную информацию о подключении к программе при покупке автомобиля Lexus вы можете у Официальных дилеров и Уполномоченных Партнеров Лексус и по телефону 8−800−333−85−51 (звонок по России бесплатный).