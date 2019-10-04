В Барнауле закроют движение по старому мосту

В Барнауле на коммунальном мосту через Обь перекроют движение автомобильного транспорта. Об этом информирует комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Ограничение движения связано с проведением работ по обслуживанию моста. Здесь нельзя будет проехать в ночь с 6 на 7 октября с 00.00 до 5:00.