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4 октября
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Автоновости

В Барнауле закроют движение по старому мосту

В Барнауле на коммунальном мосту через Обь перекроют движение автомобильного транспорта. Об этом информирует комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Старый мост в Барнауле.
Старый мост в Барнауле.
mintrans22.ru

Ограничение движения связано с проведением работ по обслуживанию моста. Здесь нельзя будет проехать в ночь с 6 на 7 октября с 00.00 до 5:00.

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