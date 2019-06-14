В Барнауле ограничили движение на улице Малахова

В Барнауле с 14 по 30 июня частично ограничили движения транспорта на улице Малахова. Специалисты проводят работы по замене ветхого участка магистральной тепловой сети, сообщает СГК.

В компании рассказали, что сотрудники подрядной организации должны заменить трубопровод на участке протяженностью почти 100 м. Трубопровод проходит под улицей Малахова, также заменят все железобетонные конструкции.

Движение ограничили для автотранспорта и трамваев в районе пересечения улиц Малахова и Новгородской:

с 14 июня по 20 июня — по нечетной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;

с 22 часов 21 июня до 22 часов 23 июня — ограничат движение трамваев на улице Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской;

с 24 июня по 30 июня — по четной стороне улицы Малахова от улицы Советской Армии до улицы Волгоградской и на улице Новгородской от улицы Уральской до улицы Малахова.

Всего с 27 мая до 20 июля специалисты проложат 199 метров нового трубопровода диаметром 500 мм. Это часть инвестиционного проекта Сибирской генерирующей компании, в рамках которого в этом году в Барнауле заменят порядка 30 км тепловых сетей. На эти цели направят 1,2 млрд рублей.