В Барнауле ограничили движение по объездной дороге

В Барнауле с 12 июля в связи с реконструкцией участка объездной дороги ограничено движение транспорта по шоссе Ленточный бор от Южного тракта до моста через реку Барнаулку.

Движение будет производиться по одной полосе на выезд из Барнаула.

В мэрии предупредили об изменении в маршрутах автобусов.

Как изменятся маршруты

№ 29: …ул.Аванесова, ул. Ломоносова, ул. Фомина, ул. Ляпидевского, Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршруту.

№ 51, № 59: … Южный тракт, Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршрутам.

№ 126: … Змеиногорский тракт, ул. Аванесова, ул. Мамонтова, ул. Челюскинцев, ул. Загородная, ул. Кутузова, шоссе Ленточный Бор, далее по маршруту.

№ 119: … Змеиногорский тракт, Южный тракт, Лесной тракт, ул. Ржевская, ул. Радужная, ул. Весенняя, ул. Дальняя, ул. Трактовая, Павловский тракт, ул. Власихинская, ул. Малахова, далее по маршруту.

По обратным маршрутам — без изменений.

Схема объезда. barnaul.org.

Что будет на объездной дороге

После закрытия одной из полос в течение нескольких дней будет проводиться мониторинг интенсивности движения, после чего будет отрегулирована работа светофоров на пересечении с Южным трактом и улицей Кутузова для увеличения пропускной способности насколько это будет возможно.

Проезжую часть расширят до четырех полос.

Планируется установить автобусные остановки с заездными карманами и автопавильонами.

Основные работы обещают завершить осенью, полностью — до конца года.