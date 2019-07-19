В Барнауле около Нового моста перевернулся грузовик

По словам очевидцев, что у автомобиля отказали тормоза. В результате аварии содержимое грузовика высыпалось на дорогу.
Официальных комментариев пока не было.
Днем 19 июля в районе Нового моста перевернулся грузовик. Видео аварии опубликовано в городском сообществе «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев, что у автомобиля отказали тормоза. В результате аварии содержимое грузовика высыпалось на дорогу.
Официальных комментариев пока не было.
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