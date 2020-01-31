В Барнауле определили, какие дороги будут отремонтированы в 2020 году

Мэрия Барнаула на своем сайте опубликовала перечень участков дорог, где в 2020 году будет сделан ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На обновление полотна потратят 905 млн рублей. Большинство подрядчиков уже определены. Это компании «Алтайдорстрой», «Автодорстрой», «Патай», «Барнаульское ДСУ № 4» и «Мостик».