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31 января
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Автоновости

В Барнауле определили, какие дороги будут отремонтированы в 2020 году

Мэрия Барнаула на своем сайте опубликовала перечень участков дорог, где в 2020 году будет сделан ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На обновление полотна потратят 905 млн рублей. Большинство подрядчиков уже определены. Это компании «Алтайдорстрой», «Автодорстрой», «Патай», «Барнаульское ДСУ № 4» и «Мостик».

Активисты ОНФ оценили ремонт дорог в Барнауле.
Активисты ОНФ оценили ремонт дорог в Барнауле.
Фото: пресс-центр администрации города Барнаула

Приводим весь список дорожных участков:

  • ул. Попова от Власихинской до Трактовой (реконструкция дороги, продолжение работ, начатых в 2019 году)
  • ул. Сиреневая, от Взлетной до Балтийской (строительство);
  • путепровод через железнодорожные пути по ул. Попова;
  • проезд Канатный, от 6-й Нагорной до проезда Канатного, 97;
  • переулок Ядринцева, от Партизанской до Ползунова;
  • ул. Опытная станция, от Опытная станция, 4а до Опытная станция, 100;
  • переулок Циолковского, от Партизанской до Ползунова;
  • ул. Пушкина, от Промышленной до проспекта Ленина;
  • ул. Мало-Тобольская, от проспекта Ленина до Промышленной;
  • ул. Мерзликина, от проспекта Социалистического до проспекта Красноармейского;
  • ул. Пролетарская, от Челюскинцев до Пролетарской, 311;
  • ул. Бриллиантовая, от проспекта Калинина до Бриллиантовой, 4;
  • ул. Куйбышева, от Мусоргского до проспекта Дзержинского;
  • дорога на СНТ «Флора, от Змеиногорского тракта до конечной остановки «СНТ Флора»;
  • ул. Понтонный Мост, от Красноярской до Понтонный Мост, 231;
  • ул. Куета, от Куета, 15 до проезда Деловой;
  • ул.Советская, от проспекта Комсомольского до площади Октября;
  • ул. Путиловская, от проспекта Комсомольского до Бульвар 9-го Января;
  • ул. Титова, от Малахова до 12-й Западной;
  • ул. Сибирская, от Научный Городок до Весенней;
  • ул. Магистральная, от Гоньбинского тракта до Сибирской;
  • а/д подъезд к п. Черницк, от а/д Калманка-Новороманово-Лебяжье до Пионерской;
  • ул. Пионерская, от подъезда а/д подъезд к п. Черницк до ул. Новостройка;
  • ул. Новостройка в поселок Черницк, от Пионерской до Вишневой;
  • ул. Северо-Западная, от проспекта Ленина до Сергея Лазо;
  • ул. Антона Петрова, от Малахова до Попова;
  • ул. Молодежная в поселок Бельмесово, от Мостовой до Нагорной;
  • ул. Лоцманская, от Лоцманской, 25 до Озерной;
  • ул. Озерная, от Лоцманской до переулка Почтового;
  • ул. Почтовый переулок, от Озерной до Водников;
  • ул. Водников, от переулка Почтовый до Водников, 11;
  • ул. Водопроводная, от Линейной до Парфенова;
  • ул. Линейная, от Водопроводной до Водопроводной, 154.

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