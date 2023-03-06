6 марта
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Автоновости

В Барнауле отключат светофоры на двух перекрестках, где ежедневно собираются серьезные пробки

Отключат светофоры 6 марта в Барнауле на пересечениях проспекта Калинина с ул. Профинтерна и Сизова, сообщили в мэрии.

Светофор.
Светофор.
barnaul.org.

Ограничения будут действовать с 13:30 до 16:30 из-за планового ремонта на электросетях.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.

Ранее Барнаулец на легковушке снес знак пешеходного перехода.

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