В Барнауле отключат светофоры на двух перекрестках, где ежедневно собираются серьезные пробки

Ограничения будут действовать с 13:30 до 16:30 из-за планового ремонта на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
Ранее Барнаулец на легковушке снес знак пешеходного перехода.
Отключат светофоры 6 марта в Барнауле на пересечениях проспекта Калинина с ул. Профинтерна и Сизова, сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать с 13:30 до 16:30 из-за планового ремонта на электросетях.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД.
Ранее Барнаулец на легковушке снес знак пешеходного перехода.
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