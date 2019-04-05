В Барнауле отключили светофоры на двух перекрестках

Светофоры временно не функционируют из-за проведения плановых ремонтных работ. Их отключили до 12 часов.
При проезде этих перекрестков водителям следует быть особенно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
В Барнауле в 9 утра 5 апреля отключили светофоры на пересечениях улицы Челюскинцев с улицей Гоголя и Загородной, пишет официальный сайт города.
Светофоры временно не функционируют из-за проведения плановых ремонтных работ. Их отключили до 12 часов.
При проезде этих перекрестков водителям следует быть особенно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
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