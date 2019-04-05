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Автоновости

В Барнауле отключили светофоры на двух перекрестках

В Барнауле в 9 утра 5 апреля отключили светофоры на пересечениях улицы Челюскинцев с улицей Гоголя и Загородной, пишет официальный сайт города.

Светофор.
Светофор.
СС0

Светофоры временно не функционируют из-за проведения плановых ремонтных работ. Их отключили до 12 часов.

При проезде этих перекрестков водителям следует быть особенно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.

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