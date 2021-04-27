В Барнауле открыли обновленный дилерский центр «Автоцентр АНТ Mitsubishi» и презентовали рестайлинговый Pajero Sport

Торжественное открытие обновленного дилерского центра Mitsubishi Motors компании «Автоцентр АНТ» состоялось в Барнауле 23 апреля. Гостям праздника презентовали возможности дилерского центра, показали его «начинку», а также продемонстрировали новый Mitsubishi Pajero Sport, который специально доставили в краевую столицу по случаю торжества.

В связи со столь грандиозным событием в Барнаул приехали президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Осаму Иваба, директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус» Илья Никоноров, президент МС Банк Рус Кендзи Одака, рассказавшие вместе с учредителем группы компаний «Автоцентр АНТ» Александром Поддубным о новациях, которые ждут жителей Алтайского края в работе дилерского центра.

Как подчеркнул Осаму Иваба, «Автоцентр АНТ» стал 58-ым дилерским центром, обновившим свой облик в соответствии с последним глобальным дизайном Mitsubishi.

Презентация рестайлингового Pajero Sport. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors.

«Многие клиенты в различных городах России уже смогли по достоинству оценить стиль и комфорт шоурумов Mitsubishi. Доминирующими стали черный и белый цвета в сочетании с яркими красными акцентами. Этот новый корпоративный стандарт введен по всему миру. Выбранная цветовая гамма говорит о качестве и повышении уровня комфорта для наших клиентов. Сегодня вы можете ознакомиться с тем, как Mitsubishi Motors вместе с „Автоцентром АНТ“ переосмыслили и рабочие зоны дилерского центра, и зоны пребывания клиентов, чтобы сделать нахождение здесь более комфортным», — отметил президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

Также Осаму Иваба добавил, что внутренние исследования Mitsubishi Motors показывают, что после обновления дилерских центров клиенты проводят в них больше времени, что прямо свидетельствует о положительных изменениях.

Говоря о работе со своим барнаульским партнером в лице «Автоцентра АНТ», Осаму Иваба акцентировал внимание на том, что это сотрудничество длится уже более 17 лет.

«За эти годы коллеги не раз доказывали свой профессионализм и надежность. Этот центр один из лучших в Сибирском федеральном округе. Доля продаж данного дилерского центра в общих продажах Mitsubishi в СФО составляет примерно 13%. Мы создаем надежные и безопасные автомобили и рады, что жители Алтайского края дают им высокую оценку. Я желаю „Автоцентру АНТ“ много новых клиентов и больших успехов», — заявил он.

Александр Поддубный в свою очередь напомнил, что «Автоцентр АНТ» существует более 25 лет на автомобильном рынке Алтайского края и заслужил репутацию надежного партнера.

«Обновленный дилерский центр станет образцом нового имиджа бренда в нашем регионе. Более 10 тысяч клиентов уже приобрели новые автомобили Mitsubishi Motors в „Автоцентре АНТ“. Мы продолжаем развиваться для того, чтобы число счастливых и лояльных клиентов нашей компании росло, по достоинству оценивая наше стремление предоставлять качественный сервис», — сказал учредитель группы компаний «Автоцентр АНТ».

Презентация рестайлингового Pajero Sport. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors.

Справка Дилерский центр имеет площадь 3500 квадратных метров, включая ремонтную зону (слесарный и кузовной цеха). Просторный шоурум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, ASX, L200, обновленный Eclipse Cross и Mitsubishi Pajero Sport. Дилерский центр предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых и постгарантийных автомобилей, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин. В ремонтной зоне площадью более 2000 квадратных метров организованы два поста активной приемки, девять постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и три поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО — до 5000 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ.

Говоря о высокой востребованности дилерского центра у жителей региона, Александр Поддубный отметил, что с самого начала работы с концерном Mitsubishi «Автоцентр АНТ» исходит из своей клиентоориентированности и высоких стандартов обслуживания.

Презентация рестайлингового Pajero Sport. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors.

Кроме того, по словам Александра Поддубного, интерес жителей Алтайского края к этому популярному японскому бренду обусловлен спецификой нашего региона — его аграрным и туристическим потенциалом.

Для таких природно-климатических особенностей, которые существуют на Алтае, дилерский центр Mitsubishi Motors всегда имеет актуальные для клиентов предложения, например внедорожники Mitsubishi Pajero и L200.

Свою актуальность и готовность реагировать на потребности клиентов «Автоцентр АНТ» в этот раз подтвердил демонстрацией специально доставленного в Барнаул нового Mitsubishi Pajero Sport.

«Мы ценим наших клиентов в Алтайском крае и понимаем, для того чтобы сделать серьезное вложение и приобрести автомобиль, недостаточно просто посмотреть на картинку, необходимо изучить машину, убедиться в ее характеристиках воочию», — отметил Осаму Иваба.

По его словам, обновленный Pajero Sport сохранил в себе столь полюбившиеся клиентам дизель и раму, но стал намного более эргономичным и приспособленным для эксплуатации в городских условиях.

Презентация рестайлингового Pajero Sport. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors.

«Мы сохранили все лучшее у этого внедорожника и усовершенствовали его, поскольку понимаем, что даже самые ярые любители бездорожья эксплуатируют автомобиль в городе, и поэтому одна из главных наших задач сводилась к тому, чтобы сделать его более подходящим для езды в городских условиях», — добавил президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

Что касается создания максимально выгодных условий для приобретения автомобилей Mitsubishi Motors, то по этому поводу высказался президент МС Банк Рус (банк-партнер компании ООО «ММС Рус») Кендзи Одака.

«Я очень рад приветствовать всех в новом дилерском центре Mitsubishi Motors в Барнауле от имени банка. Мы уверены, что дилерский центр станет местом притяжения клиентов. Мы продолжим наше взаимовыгодное сотрудничество в кредитовании и лизинге и поможем клиентам приобретать автомобили на наиболее выгодных условиях», — заверил Кендзи Одака.

Эффектная шоу-программа. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors. Эффектная шоу-программа. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors. Экскурсия по дилерскому центру. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors. Экскурсия по дилерскому центру. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors. Презентация рестайлингового Pajero Sport. Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors.

После выступлений спикеров гостей праздника ждала экскурсия по дилерскому центру, презентация нового Mitsubishi Pajero Sport и эффектная шоу-программа.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д (рядом с ТРЦ «Европа») Режим работы:

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