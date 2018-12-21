В Барнауле открылись обновленные заправки сети «Газпромнефть»

Сразу две автозаправочные станции «Газпромнефть» открылись в Барнауле после реконструкции: на ул. Попова, 5в и на Павловском тракте, 186.

Обновленные заправки оснащены передовым технологическим оборудованием, на них могут одновременно заправляться по шесть автомобилей. В наличии бензины АИ-92 и АИ-95, сезонное дизельное топливо «Дизель Опти», фирменное G-Drive 95, а также высокооктановое G-Drive 100, в этом месяце отмеченное наградой всероссийского конкурса качества «Сто лучших товаров России». Все топливо произведено на Омском нефтеперерабатывающем заводе и соответствует экологическому классу Евро-5.

Чтобы знакомство с новыми станциями стало еще приятнее и выгоднее, для всех клиентов до 10 января действует акция «G-Drive 95 по цене АИ 95».

Расположенные на заправках кафе под брендом Drive Cafe предлагают посетителям свежую выпечку, сопутствующие товары и свежемолотый кофе. В приготовлении блюд кафе сеть «Газпромнефть» выходит на качественно новый уровень, предлагая посетителям насладиться по-домашнему вкусной едой, выпечкой и напитками.

В каждом кафе сети АЗС «Газпромнефть» представлен широкий ассортимент товаров под брендом Drive Cafe. Действуют акции и специальные предложения. К оплате принимаются банковские карты, топливные карты «Газпром нефти», действует накопительная бонусная программа «Нам по пути».

С полным списком АЗС сети «Газпромнефть», работающих в Барнауле, можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении, где также можно проверить наличие нужных марок топлива и действующие цены и проложить удобный маршрут до АЗС.

Cправка

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает более 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции сети АЗС «Газпромнефть» на розничном рынке Западной Сибири и центральной части России. В Сибири сеть АЗС «Газпромнефть» представлена в 9 регионах: Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай и Хакасия.