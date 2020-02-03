В Барнауле открывается дилерский центр Toyota и Lexus в новом формате

АЕМ Холдинг — единственный официальный дилер Toyota и Lexus в Алтайском крае теперь в новом формате и по новому адресу: Павловский тракт, 164-а .

Тойота Центр Барнаул и Лексус-Барнаул предлагают клиентам полный комплекс услуг по продаже, послепродажному обслуживанию и обмену по системе trade-in автомобилей Toyota и Lexus.

Современный дилерский комплекс теперь располагается на территории площадью около 15 тыс. кв.м. Общая площадь автоцентра около 6000 кв. метров. Вместительный шоу-рум Тойота Центр Барнаул занимает площадь около 900 кв. м. Шоу-рум Лексус-Барнаул занимает площадь около 700 кв. м.

Сервисные зоны новых дилерских центров оснащены современным оборудованием, отвечающим высочайшим стандартам послепродажного обслуживания брендов Toyota и Lexus. В новых центрах воплотились ключевые принципы компании «Тойота Мотор» в России — персональный подход к каждому и отличный клиентский сервис.

Общая площадь сервисной зоны Тойота Центр Барнаул и Лексус-Барнаул составляет более 2500 кв. м. В сервисной зоне расположены 7 постов кузовного ремонта, 14 постов слесарного ремонта, 2 поста шиномонтажа и 1 покрасочная камера. Центры также располагают 5 постами мойки автомобилей. Прием автомобилей на сервис осуществляется в комфортной обстановке в присутствии клиента и с использованием профессионального оборудования.

Особое внимание в новом дилерском центре Тойота Центр Барнаул уделено клиентской зоне, в которой предусмотрено все, что необходимо для плодотворной работы и комфортного отдыха клиентов во время посещения официального дилера для приобретения или обслуживания автомобиля. Для удобства клиентов действует кафе, в лаунж-зоне также предусмотрены компьютеры с выходом в Интернет, детский уголок, доступен Wi-Fi.

В Лексус-Барнаул предусмотрена зона отдыха клиентов, которая создавалась согласно принципам традиционного японского гостеприимства «омотенаши», где каждый клиент чувствует атмосферу домашнего уюта и радость от пребывания в «доме» Lexus.

Новый дилерский комплекс располагает удобной и просторной парковкой для клиентов.

Двери Тойота Центр Барнаул и Лексус-Барнаул открыты для вас по адресу: Павловский тракт 164А по будням с 9.00 до 20.00, по выходным с 9.00 до 17.00.

В честь открытия первым покупателям подарки.

Автоцентр «Toyota Lexus Барнаул» АЕМ Холдинг Адрес: г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 164 а

Время работы: по будням с 9:00 до 20:00, по выходным с 9:00 до 17:00.

Телефон «Тойота Центр Барнаул»: 23−23−23

Телефон «Лексус-Барнаул»: 23−22−22

С заботой о вас, АЕМ Холдинг.