Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

В Барнауле на месяц перекроют часть Павловского тракта

С 20 ноября по 31 декабря в Барнауле перекроют малый Павловский тракт в районе пересечения с ул. Бабуркина, предупредили в мэрии.

Перекрытие дороги.
Перекрытие дороги.
altapress.ru

Дорогу закроют с 8:00 30 ноября до 20:00 31 декабря.

Это связано с проведением работ по модернизации канализационного коллектора № 15.

Барнаульцев и гостей города просят быть внимательными и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость