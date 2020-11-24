В Барнауле на месяц перекроют часть Павловского тракта

Дорогу закроют с 8:00 30 ноября до 20:00 31 декабря.
Это связано с проведением работ по модернизации канализационного коллектора № 15.
Барнаульцев и гостей города просят быть внимательными и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.
С 20 ноября по 31 декабря в Барнауле перекроют малый Павловский тракт в районе пересечения с ул. Бабуркина, предупредили в мэрии.
Дорогу закроют с 8:00 30 ноября до 20:00 31 декабря.
Это связано с проведением работ по модернизации канализационного коллектора № 15.
Барнаульцев и гостей города просят быть внимательными и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.
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