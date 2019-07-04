В Барнауле перекроют проспект Ленина в районе Нового рынка

С 6 июля Барнаульская теплосетевая компания начнет перекладывать участок теплосети по проспекту Ленина в районе Нового рынка. Из-за этого ограничат движение транспорта, предупредили в мэрии.

С 6 по 18 июля будет закрыто движение по всей ширине проезжей части улицы Пионеров в районе здания № 102б по проспекту Ленина, а также по 2/3 проезжей части дороги четной стороны проспекта Ленина в районе этого же здания.

С 19 по 30 июля нельзя будет проехать по 2/3 проезжей части дороги четной и нечетной сторон проспекта Ленина в районе здания № 102б.

С 31 июля по 14 августа закроют 2/3 проезжей части дороги на нечетной стороне проспекта Ленина в районе жилого дома № 113.

С 26 по 28 июля движение трамваев по проспекту будет остановлено. Маршрут № 4 в эти дни будет закрыт.

Трамвай № 1 будут следовать по схеме: …пр-кт Калинина, далее по ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Советской Армии до трамвайного депо № 1; маршрута № 7 — по схеме: …пр-кт Красноармейский, ул. Анатолия, ул. Челюскинцев, пр-кт Строителей, ул. Советской Армии, ул. Антона Петрова, далее по маршруту.

Автомобилистов просят быть внимательными при проезде указанных участков и, по возможности, выбирать заранее маршруты объезда.