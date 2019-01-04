В Барнауле перекроют движение под мостом на проспекте Строителей

С 4 по 6 января в Барнауле на проспекте Строителей рядом с Павловским трактом ограничат движение автомобилей и автобусов, в эти дни здесь не будут ездить трамваи, сообщает сайт города. Это связано с ремонтом железнодорожного путепровода, который летом 2018 года повредил экскаватор.