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Автоновости
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В Барнауле перекроют движение под мостом на проспекте Строителей

С 4 по 6 января в Барнауле на проспекте Строителей рядом с Павловским трактом ограничат движение автомобилей и автобусов, в эти дни здесь не будут ездить трамваи, сообщает сайт города. Это связано с ремонтом железнодорожного путепровода, который летом 2018 года повредил экскаватор.

Ремонт, перекрытие дороги.
Ремонт, перекрытие дороги.
altapress.ru

Движение ограничат 4 января с 22:00. Специалисты заменят балок пролетного строения моста.

Во время проведения ремонта изменят организацию дорожного движения с заужением проезжей части проспекта Строителей, на этом участке не будет ходить трамвай маршрута № 5 — его схема движения укорачивается до Депо № 1 (проспекта Коммунаров) при движении с конечной остановки «Мясокомбинат». На пассажирские поезда ремонтные работы не повлияют.

Из-за заужения проезжей части могут возникнуть пробки. Железнодорожники просят водителей соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать свои поездки.

Решение провести ремонт применяли на основании детальной экспертизы специализированного научного учреждения.

Напомним, 17 июля в Барнауле водитель автомобиля МАЗ при буксировке экскаватора врезался в опору железнодорожного путепровода и повредил его верхнюю конструкцию.

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