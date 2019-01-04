В Барнауле перекроют движение под мостом на проспекте Строителей

Движение ограничат 4 января с 22:00. Специалисты заменят балок пролетного строения моста.
Во время проведения ремонта изменят организацию дорожного движения с заужением проезжей части проспекта Строителей, на этом участке не будет ходить трамвай маршрута № 5 — его схема движения укорачивается до Депо № 1 (проспекта Коммунаров) при движении с конечной остановки «Мясокомбинат». На пассажирские поезда ремонтные работы не повлияют.
Из-за заужения проезжей части могут возникнуть пробки. Железнодорожники просят водителей соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать свои поездки.
Решение провести ремонт применяли на основании детальной экспертизы специализированного научного учреждения.
Напомним, 17 июля в Барнауле водитель автомобиля МАЗ при буксировке экскаватора врезался в опору железнодорожного путепровода и повредил его верхнюю конструкцию.