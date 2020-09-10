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Автоновости

В Барнауле почти на три недели перекроют малый Павловский тракт

С 18 сентября по 5 октября в Барнауле для проезда закроют часть малого Павловского тракта в районе пересечения с ул. Сиреневой, предупредили в администрации города.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

Проезд будет закрыт по всей ширине проезжей части. Изменятся схемы движения автобусов № 47 и 10.

  • маршрут № 47: в прямом направлении: … ул. Взлетная — ул. Сергея Ускова — малая проезжая часть Павловского тракта — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт, далее — по маршруту, в обратном направлении: … Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна — малая проезжая часть Павловского тракта — ул. Сергея Ускова — ул. Взлетная, далее — по маршруту;
  • маршрут № 10: в прямом направлении: … ул. Попова — ул. Взлетная — ул. Сергея Ускова, в обратном направлении: …ул.Сергея Ускова — малая проезжая часть Павловского тракта — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт — ул. Сиреневая — ул. Взлетная, далее — по маршруту.

Перекрыть дорого необходимо для строительства сетей водопровода.

Участников дорожного движения просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.

Ранее до 15 сентября перекрыли часть ул. Крупской.

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