В Барнауле почти на три недели перекроют малый Павловский тракт

Проезд будет закрыт по всей ширине проезжей части. Изменятся схемы движения автобусов № 47 и 10.
- маршрут № 47: в прямом направлении: … ул. Взлетная — ул. Сергея Ускова — малая проезжая часть Павловского тракта — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт, далее — по маршруту, в обратном направлении: … Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна — малая проезжая часть Павловского тракта — ул. Сергея Ускова — ул. Взлетная, далее — по маршруту;
- маршрут № 10: в прямом направлении: … ул. Попова — ул. Взлетная — ул. Сергея Ускова, в обратном направлении: …ул.Сергея Ускова — малая проезжая часть Павловского тракта — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт — ул. Сиреневая — ул. Взлетная, далее — по маршруту.
Перекрыть дорого необходимо для строительства сетей водопровода.
Участников дорожного движения просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.
Ранее до 15 сентября перекрыли часть ул. Крупской.